Как ставропольцам защититься от телефонного спама

Число нежелательных телефонных звонков стремительно растет Фото: Shutterstock

Каждый из нас, скорее всего, уже заметил, как стремительно растет число нежелательных телефонных звонков. Речь в данном случае идет не только о банальном спаме в виде предложений кредитов, страховок, медицинских услуг и других сервисов. Такие звонки раздражают всех без исключения, а для человека не слишком сведущего или неосторожного могут быть просто опасны. Ведь звонки – это еще и один из эффективных мошеннических инструментов.

Если в первом случае человек рискует только заплатить за услуги, которые ему фактически не нужны, то во втором – может лишиться своих денег или дать злоумышленникам доступ к своим персональным данным. Потому целесообразно предпринять меры для собственной защиты, подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности. Полностью избавить себя от голосового спама и попыток мошенничества, конечно, не получится, но технологии позволяют хотя бы частично обезопасить себя.

Ручная блокировка нежелательных номеров уже вряд ли будет эффективной. Профессиональные спамеры и телефонные мошенники постоянно меняют номера, с которых совершают прозвоны, и вам придется каждый раз увеличивать свой список запрещенных, добавляя новых абонентов. Тогда как номер вашего банка, с которого поступило очередное предложение взять ненужный вам кредит, блокировать будет просто неосмотрительно.

Но распознать телефонных мошенников можно не только за счет бдительности. Стоит прибегнуть к помощи приложений и программ для смартфонов, которые маркируют звонки как нежелательные или пресекают спам-звонки. Они сейчас общедоступны и предлагаются, например, крупными банками, если вы являетесь их клиентом и пользователем их мобильных приложений.

«Мы рекомендуем раскрывать свой основной абонентский номер только в случае крайней необходимости – это поможет сократить количество спама. В других случаях можно подключить виртуальный номер или дополнительную сим-карту», - также советуют в пресс-службе МегаФона по Ставропольскому краю.

Кроме того, там пояснили, что российскими операторами связи внедрены решения, позволяющие блокировать звонки с подменой номера на номера обычных абонентов. С их помощью компания ежедневно блокирует около 500 тысяч звонков с подменой номера. Также Мегафон блокирует потенциально мошеннические звонки с номерами банков по спискам от Центробанка.

Также стоит сказать о том, что не стоит перезванивать на незнакомые номера. Если это спамеры, вы дадите им знать, что готовы вести с ними разговаривать.