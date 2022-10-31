Ставропольцы могут оформить «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года

В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По поручению Президента РФ действие семейной ипотеки было продлено. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года.

Как разъясняется на сайте кабмина, действие программы будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора продлевается на год - до 1 июля 2024 года. Таким образом, еще больше семей с детьми смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

Напомним, в рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита в Ставропольском крае - 6 млн рублей.

При этом, чтобы люди имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки для регионов до 15 млн рублей. При этом 6 млн рублей субсидирует государство, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

По данным федерального оператора государственной программы льготного кредитования жилья «Семейная ипотека» «ДОМ.РФ», в Ставропольском крае с начала года по начало октября выдано 1236 льготных кредитов на общую сумму 3,9 млрд рублей.

В крупных банках подтверждают интерес ставропольцев к льготным программам. Особой популярностью среди жителей Ставрополья пользуется как раз «Семейная ипотека», констатировали в ставропольском отделении Сбербанка. Причем клиенты, оформившие займ по льготной программе для новостроек и соответствующие требованиям, имеют возможность рефинансировать задолженность под «Семейную ипотеку» и снизить ставку на оставшийся срок. «По итогам третьего квартала жители края стали на 20% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, выбирать именно льготные программы кредитования», - сообщил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.

На конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» в России составило около 400 тысяч семей. А общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей. С учетом продления действия программы ожидается, что в 2023 году льготные кредиты возьмут еще более 150 тысяч семей.