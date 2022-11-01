«Досталось по наследству»: россиянин продает НЛО

НЛО хранится в гараже. Фото: автор объявления в соцсетях.

В Дагестане на продажу выставили НЛО. Объявление о продаже летающей тарелки опубликовал в социальных сетях житель Махачкалы. За чудо техники он просит 4,9 миллионов рублей.

Автор объявления утверждает, что создателем дагестанского летательного аппарата был человек, увлекающийся НЛО и металлообработкой. Продавцу же конструкция досталась по наследству.

- Человек, изготовивший сие чудо, был станочником. В качестве хобби увлекался НЛО, химией и металлообработкой. Свое увлечение и свободное время он воплотил в необычную конструкцию «летательного» аппарата», - говорится в объявлении.

Дагестанец, выставивший на продажу хранящуюся у него в гараже летающую тарелку отмечает, что аппарат можно попробовать запустить. Правда, для этого над ним еще придется поработать.

- Можно на свой страх и риск восстановить и запустить, - отмечает автор необычного объявления.

Впрочем, что только не пытаются продать жители Северного Кавказа на просторах соцсетей. Среди необычных товаров и Библия за миллион рублей и верблюд без вредных привычек, и кольцо по цене внедорожника.

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