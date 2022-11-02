Развлечения приготовлены и для взрослых, и для детей
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Программа ко Дню народного единства 4 ноября 2022 года в Ставрополе рассчитана так, чтобы гости и жители краевой столицы смогли интересно провести время не только непосредственно 4 ноября, но и до, и после этой даты. Для взрослых и детей подготовлены спортивные, музыкальные, театральные, исторические и весьма оригинальные мероприятия - например, экскурсии по кладбищу.
Куда сходить в Ставрополе 3 ноября 2022
3 и 4 числа в краевой столице запланированы четыре пешеходные экскурсии по Даниловскому кладбищу «Без срока давности». Время начала - 10:00 и 12:00. Место сбора - улица 8 Марта, 139к.
Также в эти два дня в краевой столице будет проходить фестиваль национальных культур «Этно-город» по шести направлениям:
3 ноября
«Этно-детство» (игровые площадки)
12:00 - улица Чехова, 47 и проезд Чапаевский, 21;
15:00 - проспект Юности, 20.
«Этно-кухня» (тематическая онлайн-площадка)
12:00 - прямая трансляция Вконтакте.
«Этно-ум» (тематическая интеллектуальная игра)
15:00 - молодежное пространство «Лофт», улица Ленина, 251.
«Этно-слово» (литературная программа)
16:00 - Центральная городская библиотека,
проспект Октябрьской Революции, 4.
4 ноября
«Этно-фото» (фотозона с профессиональными фотографами)
С 12:00 до 15:00 - парк Победы.
«Этно-музыка» (концертные программы)
12:00 - ансамбль песни терских казаков «Наследие» в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» на улице Серова, 420;
15:00 - ансамбль «Казачий пикет» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» на улице Октябрьской, 101.
Ждут горожан и другие мероприятия в этот день:
11:00 - литературно-историческая программа «Сила России - в единстве народов» в библиотеке-филиале №10 имени В. Ащеулова (улица Доваторцев, 29);
фотокросс по историческому центру Ставрополя (Александровская площадь);
интеллектуальная игра «Ты тоже родился в России» в Доме детского творчества Октябрьского района (улица Гоголя, 36).
11:30 - киноурок «Козьма Минин и Дмитрий Пожарский - портрет на фоне истории» в модельной библиотеке-филиале № 11 (проспект Ворошилова, 10/1);
14:30 - кинопоказ и разбор художественного фильма «1612» в Ставропольском дворце детского творчества (улица Ленина, 292);
15:00 - историческое путешествие «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» в Центре дополнительного образования детей Ленинского района (улица Ленина, 274);
16:00 - тематическая программа «1612» в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» (улица Серова, 420);
киновечер с просмотром фильма «Вершины Кавказа» в молодежном пространстве «Лофт» (улица Ленина, 251);
17:00 - концерт «Этнопанорама» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» (улица Октябрьская, 101);
18:30 - концерт «Русь изначальная» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» в органном зале детской музыкальной школы №1 (улица Дзержинского, 87);
Куда сходить в Ставрополе 4 ноября 2022 в День народного единства
Программа праздника получила название «Мы вместе!». В рамках нее состоится:
в 10:00 - эстафета «Мы едины и в этом наша сила!»;
в 12:00 - акция «Письмо солдату»;
в 13:00 - театрализованная программа «Нам есть чем гордиться!» (все три мероприятия пройдут в парке Победы);
театрализованная программа «Среди своих» в Доме культуры «Ставрополец» (улица Трунова, 71);
в 18:00 - финал историко-культурного проекта «История в танце» в Ставропольском городском доме культуры (проспект Октябрьской Революции, 4).
Кстати, продолжатся праздничные мероприятия и после самого Дня народного единства. Так, 5 ноября в 16:00 в городском отделении Всероссийского общества слепых (улица Краснофлотская, 88) состоится концерт «С чего начинается Родина» ансамбля русских народных инструментов «Грезы», а 6 ноября в 16:30 - вечер-концерт духового оркестра имени Д. Осиновского Ставропольского Дворца культуры и спорта в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» (улица Серова, 420).