Развлечения приготовлены и для взрослых, и для детей Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Программа ко Дню народного единства 4 ноября 2022 года в Ставрополе рассчитана так, чтобы гости и жители краевой столицы смогли интересно провести время не только непосредственно 4 ноября, но и до, и после этой даты. Для взрослых и детей подготовлены спортивные, музыкальные, театральные, исторические и весьма оригинальные мероприятия - например, экскурсии по кладбищу.

День народного единства 4 ноября ноября в Ставрополе: программа мероприятий

Куда сходить в Ставрополе 3 ноября 2022

3 и 4 числа в краевой столице запланированы четыре пешеходные экскурсии по Даниловскому кладбищу «Без срока давности». Время начала - 10:00 и 12:00. Место сбора - улица 8 Марта, 139к.

Также в эти два дня в краевой столице будет проходить фестиваль национальных культур «Этно-город» по шести направлениям:

3 ноября

«Этно-детство» (игровые площадки)

12:00 - улица Чехова, 47 и проезд Чапаевский, 21;

15:00 - проспект Юности, 20.

«Этно-кухня» (тематическая онлайн-площадка)

12:00 - прямая трансляция Вконтакте.

«Этно-ум» (тематическая интеллектуальная игра)

15:00 - молодежное пространство «Лофт», улица Ленина, 251.

«Этно-слово» (литературная программа)

16:00 - Центральная городская библиотека,

проспект Октябрьской Революции, 4.

4 ноября

«Этно-фото» (фотозона с профессиональными фотографами)

С 12:00 до 15:00 - парк Победы.

«Этно-музыка» (концертные программы)

12:00 - ансамбль песни терских казаков «Наследие» в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» на улице Серова, 420;

15:00 - ансамбль «Казачий пикет» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» на улице Октябрьской, 101.

Ждут горожан и другие мероприятия в этот день:

11:00 - литературно-историческая программа «Сила России - в единстве народов» в библиотеке-филиале №10 имени В. Ащеулова (улица Доваторцев, 29);

фотокросс по историческому центру Ставрополя (Александровская площадь);

интеллектуальная игра «Ты тоже родился в России» в Доме детского творчества Октябрьского района (улица Гоголя, 36).

11:30 - киноурок «Козьма Минин и Дмитрий Пожарский - портрет на фоне истории» в модельной библиотеке-филиале № 11 (проспект Ворошилова, 10/1);

14:30 - кинопоказ и разбор художественного фильма «1612» в Ставропольском дворце детского творчества (улица Ленина, 292);

15:00 - историческое путешествие «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» в Центре дополнительного образования детей Ленинского района (улица Ленина, 274);

16:00 - тематическая программа «1612» в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» (улица Серова, 420);

киновечер с просмотром фильма «Вершины Кавказа» в молодежном пространстве «Лофт» (улица Ленина, 251);

17:00 - концерт «Этнопанорама» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» (улица Октябрьская, 101);

18:30 - концерт «Русь изначальная» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» в органном зале детской музыкальной школы №1 (улица Дзержинского, 87);

Куда сходить в Ставрополе 4 ноября 2022 в День народного единства

Программа праздника получила название «Мы вместе!». В рамках нее состоится:

в 10:00 - эстафета «Мы едины и в этом наша сила!»;

в 12:00 - акция «Письмо солдату»;

в 13:00 - театрализованная программа «Нам есть чем гордиться!» (все три мероприятия пройдут в парке Победы);

театрализованная программа «Среди своих» в Доме культуры «Ставрополец» (улица Трунова, 71);

в 18:00 - финал историко-культурного проекта «История в танце» в Ставропольском городском доме культуры (проспект Октябрьской Революции, 4).

Кстати, продолжатся праздничные мероприятия и после самого Дня народного единства. Так, 5 ноября в 16:00 в городском отделении Всероссийского общества слепых (улица Краснофлотская, 88) состоится концерт «С чего начинается Родина» ансамбля русских народных инструментов «Грезы», а 6 ноября в 16:30 - вечер-концерт духового оркестра имени Д. Осиновского Ставропольского Дворца культуры и спорта в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» (улица Серова, 420).