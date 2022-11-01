Постарел, пока убегал: на Ставрополье раскрыли убийство 29-летней давности

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В Ставропольском крае вынесли приговор жителю Дагестана, который еще в лихие девяностые совершил преступление и долгое время скрывался от закона.

До развала Советского Союза семья Магомеда (имя изменено - Пр.) переехала из Дагестана на Ставрополье, чтобы честно трудиться. Но здесь 20-летний парень связался с плохой компанией, которая втянула его в разные авантюры: разбои, кражи, драки.

Вечером 10 января 1993 года друзья отдыхали в ресторане в Ставрополе и потом решили, что надо возвращаться домой. Парни взяли такси и по пути поняли, что едут на дорогой "семерке" - на тот момент она стоила бешенные 2,5 миллиона рублей. По разбросанным в салоне вещам - по меховой дубленке, серебряным украшениям и магнитоле - они осознали, что перед ними какой-то состоятельный таксист. Из-за чего возник преступный умысел ограбить водителя.

На въезде в поселок, где они все жили, пассажиры попросили остановиться. В этот момент Магомед, сидевший позади, схватил таксиста и стал его душить руками. Товарищ, сидевший впереди, несколько раз ударил ножом жертву, которая после потеряла сознание. Третий друг - несовершеннолетний ставрополец - молча ушел с места преступления, а Магомед с товарищем стали осматривать машину. У жертвы, кроме прочего, нашли валюту и приватизационные чеки. Чтобы скрыть следы преступления, таксиста вывезли в лесополосу и там добили. Злоумышленники оставили тело в кустах и скрылись на машине.

Тело погибшего быстро нашли. Правоохранители установили причастных к преступлению и задержали одного из них. Но Магомед успел бежать в Дагестан, где жил под другим именем, оформив новый паспорт. Уже через год после преступления его товарищ получил строгое наказание, а он 27 лет успешно скрывался от следствия: женился, оставил нескольких наследников и больше не нарушал закон. К моменту задержания в 2020 году Магомеду исполнилось 54 года. На допросе он во всем сознался.

- Приговором Грачевского районного суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, мужчине ранее вменяли разбой, но из-за истечения срока давности от уголовной ответственности его освободили.