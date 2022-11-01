«Школьники позабыли про каникулы»: Героя России из Ставрополя ждут в родной гимназии

Награду Анатолию Ищенко, лейтенанту из Ставрополя, выпускнику лицея №35, выдал лично министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: стоп-кадр видео

На прошлой неделе в Миноброны РФ объявили, что лейтенант Анатолий Ищенко был награжден золотой «Звездой Героя». Командир зенитного ракетного взвода Анатолий Ищенко сам рассказал, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.

- Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений, конкретно прикрывали позиции минометных батарей, взвод уничтожил 16 единиц вражеской техники - уточнил ставрополец.

По признанию Анатолия Ищенко, полученную медаль - своей личной он не считает. Эта награда общая, за все заслуги бойцов взвода.

Вскоре после награждения стало известно, что Анатолий Ищенко приедет в родной Ставрополь в рамках своего краткосрочного отпуска. Эта новость порадовала не только его родных и близких, но и целую школу. О том, что значит для учебного учреждения подвиг лейтенанта Ищенко, рассказала директор гимназии № 35 Наталья Симонова.

- Мы, как учителя, всегда хотим, чтобы наши дети были героями во всех смыслах этого слова. В нашей школе впервые наш ученик стал Героем России. Безусловно, мы гордимся, что Анатолий учился именно у нас, здесь же получил аттестат зрелости. Уверена, что на выбор будущего повлияли учителя, классный руководитель, родители - рассказывает директор гимназии.

В школе Анатолий очень любил патриотические мероприятия, занятия гуманитарного цикла, уроки истории и обществознания, а также хорошо учился. Под руководством учителя ОБЖ Ковалева Петра Федоровича будущий Герой России участвовал в школьной, а затем и в краевой военно-патриотической игре «Зарница».

- Да, мы считаем, что профессия защищать Родину сложная и важная - для настоящих мужчин. Не зря сегодняшние офицеры и солдаты России - это наследники поколения победителей, правнуки героев ВОВ. Поэтому нас переполняет гордость, что ему присвоено высокое звание Героя России, мы с восхищением восприняли эту новость, - делится впечатлениями Наталья Симонова.

Как призналась директор гимназии, Анатолий сам принял решение посетить родную школу.

- Ребятам будет очень полезна эта встреча, не думаю, что она будет долгой, конечно, ему надо побыть с мамой, побыть с семьей, но если он заглянет к нам на огонек, будем ему очень рады, - резюмировала Наталья Симонова.

Сами школьники словно и позабыли, что сейчас у них каникулы, они основательно готовятся к этой необычной встрече: организуют круглый стол, обязательно с чаепитием, уже нарисовали яркие плакаты в поддержку российской армии, написали письма воинам со словами благодарности и подготовили особенные сувениры. Эти сюрпризы Анатолий передаст всем своим товарищам на передовой.

После встречи школьный зал боевой славы пополнится новыми памятными вещами. Руководство школы планирует повесить отдельный стенд с фотографией Анатолия Ищенко и собрать некоторые выставочные экспонаты, среди которых журнал с отметками Героя России и фотографии со школьных соревнований выпускника гимназии № 35.

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