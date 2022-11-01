13-летний футболист "Ротора" разбился в ДТП в Ставропольском крае

Фото: УГИБДД по СК / school_rotor

В ДТП разбился 13-летний воспитанник футбольной академии "Ротор" Имран Х. Об этом рассказали в пресс-службе спортивного клуба. Осведомленный источник "КП-Ставрополь" подтвердил, что смертельная авария случилась в Ставропольском крае.

Днем 31 октября на трассе "Кочубей-Минеральные Воды" в Георгиевском округе по неустановленной причине Киа Оптима, в которой ехал подросток, начала вилять и внезапно выехала на встречную полосу, где столкнулась с эвакуатором. Водитель погрузчика утверждает, что пытался свернуть на обочину, но не успел.

Фото: УГИБДД по СК

Имран и его 39-летний отец, управлявший машиной, пострадали, их экстренно госпитализировали. Уже в больнице подросток из-за тяжелых травм скончался.

- Не исключено, что у водителя иномарки, жителя Нальчика, могли быть проблемы со здоровьем, либо он мог уснуть. Признаки опьянения у гражданина отсутствуют. За последние два года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, - передавала пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото: УГИБДД по СК

Прокуратура Ставрополья сообщала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".