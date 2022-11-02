Внедорожник бизнесмена за 17 млн рублей сожгли по заказу в Северной Осетии

Момент поджога попал на камеру наблюдения. Фото: стоп-кадр видео

В Северной Осетии неизвестный заказал поджог дорогущей иномарки одного из бизнесменов республики. Преступление, совершенное среди ночи, запечатлела камера наблюдения, установленная во дворе хозяина внедорожника.

На кадрах видно, как двое мужчин в капюшонах, стараясь незаметно передвигаться, подходят к белому автомобилю Lexus, стоимостью 17 миллионов рублей, совершают какие-то манипуляции у пассажирской двери машины, потом чем-то обливают тротуарное покрытие. Один из мужчин отходит где-то на метр от внедорожника, достает зажигалку, секунда - и внедорожник вспыхивает.

Запись была передана в правоохранительные органы. МВД по Владикавказу возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджог». Личности подозреваемых установили быстро.

Сначала стражам порядка удалось задержать одного из подозреваемых. Позже выяснилось, что поджог внедорожника - дело заказное. Организатором преступления стал 35-летний знакомый задержанного. После поджога он успел выехать в соседнюю республику. Задержали его в аэропорту Грозного.

- Он заключён под стражу, а его сообщник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы, а также устанавливают точную сумму ущерба.

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