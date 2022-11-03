Скончался последний на Ставрополье Герой Советского Союза Андрей Титенко

Андрей Лаврентьевич Титенко на встрече с главой Ставрополья Владимировым. Фото: ЕР СК

В Ставропольском крае скончался последний из проживающих в регионе Героев Советского Союза Андрей Титенко. Почетный гражданин Ставрополья, участник Великой Отечественной войны ушел из жизни в возрасте 103 лет, до 104-го дня рождения Герой не дожил всего полтора месяца.

Андрей Титенко стал участником Великой Отечественной войны в марте 1942 под Ростовом. Командовал противотанковым орудием, участвовал в освобождении Прибалтики, Крыма, Украины, сражался в кровопролитных боях на Северном Кавказе, Кенигсбергской операции и Сталинградской битве.

В 45-м его расчет во время жесточайших боев в восточной Пруссии четыре часа отражал непрерывные атаки фашистов. Андрей Лаврентьевич дважды был ранен в этой схватке: сначала в лицо, а позже в ногу. Его расчет из пяти человек смог выстоять и отразить атаку двух взводов пехоты и бронемашины противника. Титенко и еще четыре бойца уничтожили 80 немцев и четыре пулемета. За свой подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Андрей Лаврентьевич Титенко был представлен к званию Героя советского союза.

За время службы Титенко был награжден: Звездой Героя Советского Союза, орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После войны Андрей Титенко трудился в Калмыкии, потом на Ставрополье в Григорополисской и Новотроицкой. С 1954 года жил в Изобильненском районе края, активно участвовал в жизни района и края. О подвигах советских солдат Андрей Лаврентьевич часто рассказывал школьникам и землякам. С выдающимся земляком познакомил своего сына и губернатор Ставрополья Владимиров.

- Сам не раз бывал у Андрея Лаврентьевича, мы подолгу разговаривали - о войне и о мире, о людях, поступках и судьбах. Познакомил с Героем своего младшего сына. Уверен, он сохранит на всю жизнь память об этих встречах и слова нашего земляка. В моем сердце они звучат и сейчас, - сказал губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным Героя Советского Союза Андрея Титенко.

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