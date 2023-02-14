Отец еле сдерживает слезы: видео возвращения военного в Дагестане растрогало пользователей сети

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Жительница Дагестана поделилась очень трогательным видео – семья из Кизляра встречает военного, который защищал страну на передовой. Мужчина появился с тремя пышными букетами для любимых женщин – мамы, жены и сестры – и забирает у них свою маленькую дочку. Малышка не понимает, почему у всех взрослых глаза на мокром месте.

Картина впечатлила пользователей сети, которые даже не знают героев истории.

– Боже, как же это мило! Чудесная семья!

– Рады за самого бойца и его родных. Пускай все защитники Отечества вернутся домой живыми.

– Все мы дождемся наших ребят!

Накануне в Дагестане сняли другую душещипательную картину. Военный, вернувшийся из зоны специальной военной операции, пошел забрать свою дочку из школы. При этом девочка даже не знала, что ее папа дома. Когда она увидела отца – зарыдала. А после заплакали остальные свидетели случившегося.

После возвращения бойцов, выполнявших задачи спецоперации, нередко приглашают на классные часы в школы. Так было и в Анапе. Учащиеся школы №2 смогли поговорить с солдатом, который буквально недавно приехал из зоны боевых действий. Он признался, что воины на фронте жутко скучают по дому и они с любовью читают письма детей.

– Хочу сказать «спасибо» не только от меня, а от всего личного состава. Мои товарищи знают, откуда я, откуда постоянно приезжает помощь, кто пишет письма, – признается боец.

Одно из самых проникновенных писем участникам СВО написала дагестанская школьница.