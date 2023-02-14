Учения пошли не по плану: спасатели провалились под лед на Ставрополье

Во время учений группа спасателей провалилась под лед. Фото: ПАСС СК

Группа спасателей из Ставрополя, Невинномысска и Изобильного отрабатывали приемы спасения людей, провалившихся под лед. Но на одном из этапов учений, лед под сотрудниками ПАСС треснул и несколько человек вместе с оборудованием начали тонуть.

Зима на Ставрополье заморозила водоемы и сотрудники ПАСС отправились на Елагин пруд для проведения тренировочных учений. Спасатели отрабатывали сценарий по которому один из «любителей» прогулок по тонкому льду - оказывался в настоящей опасности.

Тренировка по спасению утопающего на Елагином пруду. Фото: ПАСС СК

Для этого специалисты вырезали во льду прорубь, а роль статистов сыграли их подготовленные коллеги. Во время учений спасатели использовали специализированные средства: конец Александрова и доску. А с помощью специальных саней доставляли пострадавших на берег. Но не всегда у очевидцев происшествия под рукой могут оказаться спасательные средства. Тогда тонущему можно помочь при помощи шарфа, ветки, ремня.

Неожиданно спасателям пришлось на практике применять недавно отработанные действия. Фото: ПАСС СК

Последним этапом были тренировочные водолазные спуски. Но перед тем, как приступить к ним, спасателям пришлось самим изрядно потрудиться.

- Пока они добирались до майны для спусков, ледяная кромка не выдержала веса спасателей и их оборудования, - рассказали о необычной ситуации в ведомстве.

К счастью, никто не пострадал, ведь все спасатели - профессионалы своего дела. Все мужчины успешно выбрались из воды. Но происшествие на учениях наглядно подтвердило: на лед нельзя выходить неподготовленным людям, это грозит им смертельной опасностью!

На некоторых водоемах толщина льда может быть меньшей, спасатели призвали местных жителей не выходить на лед, чтобы избежать трагедии. Фото: ПАСС СК

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