Неизвестные утверждали, что распространяемые кадры сняты в одном из аулов возле Черкесска. Фото: стоп-кадр видео

В социальных сетях, «Дзене» и популярных мессенджерах «завирусились» пугающие кадры. В горной местности, частично покрытой снегом, разверзлась земля. Дорогу в прямом смысле «поломало», и в трещину сорвались машины.

В описании говорится, что обрушение дороги сняли на видео в 27 км от Черкесска, в ауле Кумыш. Никакой официальной информации о ЧП в пригороде столицы Карачаево-Черкесии от местных властей и аварийных служб не последовало.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД по республике:

- Информация не соответствует действительности. У нас в регионе нет такого происшествия, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что распространяемый видеоролик - не фейк, но произошло бедствие не в России, а в Турции.

Кадрами разверзшейся земли поделились в крупном блогер-сообществе о науке, земле и космосе. Автор указал, что апокалиптичные изображения - это один из оползней в сельской местности, который был вызван нашумевшим землетрясением.

- Оползень бокового потока на дороге между Аданой и Газиантепом после землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года, - подписана видеозапись.

Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли 6 февраля 2023 года. Позже зафиксировали еще несколько землетрясений магнитудой около пяти. Сейсмологи заявили, что Турцию будут еще испытывать подземные толчки. По последним данным, число жертв от природного катаклизма выросло до 35 418 человек.

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