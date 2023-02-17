«Успокоюсь после вашей смерти»: житель Ставрополья год мстил семье бывшей жены и получил сорок ножевых ранений

В истории больше всех пострадал потерпевший – он потерял доверие своего сына Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ставропольском крае осудили местного жителя, который пырнул бывшего мужа жены, пытаясь от него отбиться. Тот терроризировал семью и хотел, чтобы они "никогда не жили на его земле". Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 2019 году Мария и Олег (имена изменены – Пр.) из Пятигорска разошлись. Общий ребенок остался у женщины, но условились, что сына иногда будут отдавать на выходные. Правда, вместе с тем мужчина потребовал, что бы бывшая супруга уехала и больше не возвращалась в города Кавказских Минеральных Вод. Но вот только она не уехала и даже нашла себе нового мужчину – Василия.

Развод супруги объясняли по-разному. Мария заявляла, что они с сыном стали жертвами домашнего насилия. Разъяренный муж неоднократно бил ее на глазах у ребенка, а были случаи, когда доставалось даже обоим: например, Олег зимой закрыл членов своей семьи на балконе, потому что на скатерти было пятно. А сам мужчина говорит, что первым подал на развод потому, что уличил жену в измене.

Как бы то ни было, Олег не оставлял бывшую в покоя. В течение года он донимал Марию угрозами, требовал уехать "с его земли" и убеждал Василия, что тот встречается с порочной женщиной. Когда же пара расписалась – ярости Олега не было предела и он стал еще жестче разговаривать с семьей бывшей жены. Однажды, когда Мария после очередного скандала закрыла перед его носом калитку, мужчина вырвал ее на машине. Однако это единственный момент, когда бывший супруг применил реальную силу – прочие угрозы так и остались словами. Но Марии было волнительно слышать от Олега, что он "успокоится только после их смерти".

Василий не поддавался на провокации и пытался решить вопрос по закону. Но все заявления, поступившие в полицию от семьи с жалобами на угрозы или порчу имущества, были отклонены. Семья терпела издевательства до лета 2021 года. После очередного припадка Олега они выключили телефон и продолжили отдыхать у друзей. Когда пара с ребенком вернулась, мобильные включили – и посыпались звонки. Мужчина уже по привычке стал бранить бывшую жену, угрожать расправой – и между делом потребовал на время дать ему сына. Тогда-то Василий решил все-таки высказаться.

– Глава семьи выхватил телефон и ответил, что тот не в праве оскорблять его жену. Началась перепалка, и закончилась она словами Олега "я сотру тебя в порошок, ты не жилец". Вскоре тот забрал сына, отвез его к бабушке и вернулся. Василий вышел к нему, взяв с собой перцовый баллончик и перочинный нож, – рассказал источник "КП-Ставрополь".

Олег решал спор "на корточках" – присел и стал на повышенных тонах доказывать, что Василий не прав. А тот в свою очередь игнорировал претензии. Вскоре Олег набросился на неприятеля и дважды ударил его по лицу. Василий же воспользовался баллончиком, но он почему-то никак не помог. Нападавший повалил мужа бывшей на землю и, взгромоздившись сверху, начал его избивать.

– Василий достал из кармана перочинный нож и стал бить в ответ. Ему удалось свалить с себя нападавшего. Раненый гость начал убегать, а обвиняемый помчался за ним и догнал. Мужчин остановил сосед, который выстрелил в воздух из травматического пистолета. На теле потерпевшего насчитали более 40 ножевых ран. Жертва выжила благодаря своевременной медпомощи.

Следствие посчитало, что Василий дал отпор из-за психологической травмы, которую потерпевший наносил целый год. Из-за чего ему вменяли покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта. Суд признал ставропольца виновным и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Иными словами, он остается на свободе, но ему запрещено выходить из дома в позднее время (без критической необходимости) и посещать массовые мероприятия.

Больше всех в этой истории пострадал Олег. На допросе в суде его сын признался, что после всех событий не может оставаться наедине с отцом и теперь воспринимает отчима как родного.