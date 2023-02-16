По предварительной информации от МЧС по республике Ингушетия, в автоаварии пострадали 14 человек. Фото: стоп-кадр

Рейсовый автобус в Ингушетии попал в ДТП. Пассажирский автобус следовавший по маршруту «Краснодар - Махачкала» съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили в МЧС по республике - водитель погиб, еще 14 пассажиров пострадали.

Смертельная автоавария произошла на 596-м км трассы «Кавказ» Р217, в салоне транспортного средства находились 19 человек. На место ДТП прибыли экстренные службы.

Как стало известно, дагестанские врачи уже связались со своими коллегами из Ингушетии, при необходимости они готовы выехать на помощь к пострадавшим. Всего в аварии пострадали 14 человек, водитель, от полученных тяжких телесных повреждений, скончался.

Сотрудники полиции Ингушетии уже работают на месте и выясняют обстоятельства смертельного ДТП. По данным ведомства, рейсовый автобус пробил ограждение, а затем вылетел с трассы и перевернулся.

- В аварии дети не пострадали. Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую больницу, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД по республике Ингушетия.

Сообщается, что в настоящее время из Махачкалы уже выехал автобус для доставки домой жителей Дагестана, попавших в ДТП в Ингушетии.

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