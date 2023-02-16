Пострадавших доставили в медицинские учреждения Ингушетии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального МВД, в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии пострадали 10 пассажиров и 1 водитель. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения республики.

За рулем транспортного средства находился один из водителей - 49-летний Гаджимурад Р., он получил травмы, а второй водитель 43-летний Зайдин Р - погиб.

Список пассажиров, которым понадобилась помощь медиков:

- Магомед Г. (1990 года рождения);

- Екатерина Б. (1982 года рождения);

- Мустапа М. (1988года рождения);

- Шамалханым Ш. (2003 года рождения);

- Карима Т. (2001 года рождения);

- Шамил Т. (1987 года рождения);

- Юсуф Б. (1994 года рождения);

- Сайпудин С. (1965 года рождения);

- Магомед К. (1968 года рождения);

- Магинат М. (1967 года рождения).

Как стало известно, в салоне транспортного средства находились 21 человек, включая двух водителей. В МВД по республике Ингушетия уточнили, что детей среди пассажиров не было. 10 пострадавших экстренно доставили в Сунженскую центральную районную больницу, а четыре человека отвезли в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Назрани.

Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня, 16 февраля 2023 года, в 7:38 на 596-м километре трассы «Кавказ». Рейсовый автобус пробил ограждение, вылетел с трассы и перевернулся. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

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