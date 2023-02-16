Погибли мать, ребенок и свекровь: семья с двумя детьми отравилась газом на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Сегодня, 16 февраля, службы экстренного реагирования получили информацию о том, что в многоквартирном доме отравилась семья из пяти человек. Сотрудники МЧС и РСЧС выехали по адресу на улицу Кирова, 12 в поселке Железноводском на Ставрополье: всего 15 человек и пять единиц техники. Специалисты проверили квартиру и увезли пострадавших.

Предварительной причиной случившегося назвали отравление бытовым газом, однако на данный момент версию поменяли. В результате происшествия есть трое погибших: 28-летняя женщина, годовалый ребенок 2021 года рождения и 51-летняя свекровь.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

— По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом. Также в результате отравления пострадали мальчик 2022 года рождения и его отец. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

О случившемся высказался и глава Предгорного округа Николай Бондаренко, рассказавший о реагировании служб. После проверки стало известно, что в многоэтажном доме централизованная система отопления.

В итоге осмотра места происшествия было принято решение о возбуждении уголовного дела. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы и иные действия, направленные на установление всех причин произошедшего. В расследовании принимают участия следователи и прокуроры. О том, кто станет фигурантом дела по факту смерти граждан, не сообщается.

Кроме того, прокуратура Ставропольского края проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в том числе в при обслуживании газового оборудования. В итоге будет принято решение о мерах реагирования.

— По данному факту следственным отделом по Предгорному району СУ СК России по краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ход расследования контролируется прокуратурой, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.