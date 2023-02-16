Тянула до последнего хрипа: на Ставрополье возлюбленная задушила парня майкой, поднимая его с пола

Обвиняемая сама вызвала на место полицию, но не признавалась в содеянном Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

В Пятигорске предъявлено обвинение 30-летней горожанке, которую уличили в убийстве своего сожителя. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ночь на 28 ноября 2022 года парочка решила немного отдохнуть, но не рассчитала меру с алкоголем. После полуночи оба были абсолютно пьяные и уже разговаривали слишком откровенно. Внезапно влюбленные поругались по бытовому вопросу, покричали друга на друга и разошлись в разные комнаты.

Когда женщина вернулась на кухню, 37-летний сожитель уже спал на полу. Она попыталась его разбудить, но тот отвечал неохотно. И обвиняемая попыталась его поднять, таскала в разные стороны и в потугах настолько отчаялась, что начала тянуть потерпевшего за ворот майки. И не останавливалась, пока мужчина не перестал хрипеть. Возлюбленный упал перед ней уже без признаков жизни.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Горожанка ушла из дома, оставив труп на том же месте и не скрыв орудие преступления – майку. Когда мужчина замолк, женщина осознала, что натворила: все это время она душила своего суженого воротом футболки. Утром обвиняемая вернулась, сыграла испуг и вызвала на место правоохранительные органы и мать убитого, полагая, что сможет скрыть обстоятельства трагедии.

Все признаки говорили, что это была насильственная смерть, потому СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Улики же указывали на причастность сожительницы.

Расследование завершили за несколько месяцев. Прокуратура утвердила обвинение и направила дело в Пятигорский городской суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.