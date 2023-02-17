Вышла вся школа: мобилизованный учитель из Дагестана вернулся с СВО

Сельский учитель одним из первых вызвался добровольцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полный двор учителей и школьников, слезы радости и шквал аплодисментов – так в сельской школе Дагестана встретили приехавшего в отпуск с зоны СВО учителя. Трогательное видео встречи мобилизованного педагога распространилось в дагестанском сегменте социальных сетей.

Вернувшийся с передовой сельский учитель первым делом пришел в родную школу, где его радостно встретили соскучившиеся ученики и коллеги.

- Мы все, и учителя, и дети, очень обрадовались его приезду, - рассказывает корреспонденту «КП-Северный Кавказ» директор сельской школы

Для вернувшегося с СВО педагога школа давно уже стала вторым домом.

- Он чуть ли не 24 часа в сутки проводил в школе. Устроился к нам еще студентом, на третьем курсе тогда был. По образованию – учитель физкультуры, а в последнее время руководил творческим пространством «Точка роста», - делится руководитель учреждения.

На передовую 27-летний педагог отправился добровольно. Но, даже находясь на фронте, молодой учитель умудряется держать связь с коллегами.

- Мы проводили его еще в сентябре, в первые дни мобилизации, - говорит директор. – Он решил, что встать на защиту Родины – его долг. Переживаем за него, конечно же. Хорошо, что есть возможность быть на связи.

Долгие пять месяцев его ждала дома мама. Ближайшие две недели учитель-доброволец проведет в родном селе в кругу родных и близких людей, а потом вновь отправится на передовую.

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