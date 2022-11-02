Олимпийский чемпион уходит на СВО? Названа причина поездки Таймазова на передовую

Артур Таймазов не бросает земляков. Фото: официальный ТГ-канал героя публикации.

Один из самых титулованных борцов вольного стиля из Северной Осетии, депутат Госдумы Артур Таймазов побывал на передовой СВО.

После встречи с одним из военкоров в зоне проведения специальной операции появилась информация, что чемпион Олимпийских игр Таймазов готов стать добровольцем. Об истинных причинах поездки и о встрече с военкором рассказал сам Артур Таймазов. По словам депутата, на передовой он занимается тем, что получается у него лучше всего.

- Посмеялись, что оба вроде как на передовой, но в то же время и без автоматов. Главное, делаем то, что у нас лучше всего получается и воюем на своих фронтах: он на информационном, а я на снабжении помощью. И пока что без отступлений, - рассказал Таймазов.

Депутат Госдумы, титулованный спортсмен Таймазов поддерживает бойцов СВО, Фото: официальный ТГ-канал героя публикации.

При этом трехкратный чемпион Олимпийских игр сохранил интригу: планы на будущее подробно не раскрыл, но сойтись с крутыми подразделениями СВО пообещал.

- А вот что будет дальше сказать не могу, но точно будет очень интересно. Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдемся. Раз уж заслуженных медалей меня в свое время лишили, буду в реальности доказывать какие приемы бывают в борьбе! - заявил Артур Таймазов.

Ранее Таймазов рассказывал о встрече с земляками на Донбассе.

- Всем передал помощь: и гуманитарную, и специального назначения. Рад был поддержать тех, кто сейчас на передовой, защищает нашу страну и наш народ. Знаю и верю, что пока мы едины, мы вместе – нас не сломить! Победа будет за нами! - сказал депутат Госдумы.

Напомним, в 2017 году Таймазов был лишен золотых медалей после положительных допинг-проб. Именитый вольник трижды становился победителем Олимпийских игр в 2004, 2008 и 2012 годах. В 2003 и 2006 - победителем чемпионата мира.

С 2016 года является депутатом Госдумы РФ.

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