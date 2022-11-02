Полицейский из Пятигорска представляет Ставрополье в финале конкурса «Народный участковый-2022»

Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

На прошлой неделе в Ставропольском крае завершился региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022». По итогам онлайн-голосования победителем в регионе стал старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Пятигорску майор полиции Виталий Сухень.

Жители Ставрополья выбрали Виталия Сухень своим лидером. В органах внутренних дел Виталий работает с 2005 года, а в должности - с 2017 года. Руководство неоднократно отмечало его за многочисленные заслуги.

В микрорайоне Белая Ромашка, за которым закреплен 37-летний майор, проживает больше четырех тысяч человек и все знают своего участкового в лицо. Именно эта близость с гражданами позволила Виталию Сухень добиться победы и всеобщего признания.

Майор полиции Сухень Виталий Юрьевич на службе. Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Как рассказывает сам майор полиции, работать в МВД он мечтал с детства, так как перед глазами у него всегда был достойный пример - его отец. Он пошел по стопам родителя и ни минуты не жалеет, его ответственная работа ему нравится.

- Если всегда вовремя выполнять свои обязанности, то и никаких сложностей в работе не будет. А при общении с людьми нужно быть честным, надо уметь их понимать. Быть психологом. Не каждый сможет несколько часов просидеть и выслушать, а затем дать правильную оценку действий и правильный совет людям, - рассказывает об особенностях службы полицейский.

В свободное от работы время сотрудник полиции предпочитает ходить с детьми на рыбалку и за грибами, решать трудные головоломки и собирать паззлы. Сын майора также хочет продолжить семейную династию и нести службу в органах внутренних дел.

Виталий представляет Ставропольский край на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2022», который проходит в форме онлайн-голосования на федеральном уровне. Отдать свой голос за любимого участкового можно на сайте «Комсомольской правды», поставив галочку напротив его фамилии.