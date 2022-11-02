Капитан полиции из Карачаево-Черкесии вышел в финал конкурса «Народный участковый»

Фото: пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике

В Карачаево-Черкесской республике завершился региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022». По итогам онлайн-голосования победителем в республике стал сотрудник МО МВД России «Зеленчукский» капитан полиции Тебуев Магомет. Теперь он представляет регион на федеральном уровне.

Жители Карачаево-Черкесии избрали Магомета Тебуева своим лидером. Полицейскому 33 года, свою работу в органах внутренних дел он начал в Киренском районе Иркутской области, но в 2019 году вернулся на свою родину. И с декабря 2019 года он состоит на службе участкового уполномоченного в звании капитана. За высокие показатели в работе Магомет Халисович неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

- Территория обслуживания капитана полиции Тебуева – аул Кызыл-Октябрь, который входит в Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики. Оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная, нераскрытых преступлений нет, - рассказали в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республики.

По признанию самого Магомета Тебуева мечта стать полицейским у него появилась еще в детстве. Несмотря на то, что больше никто у него в семье не служит в правоохранительных органах, строгая форма сотрудников полиции, а главное - их крепкий моральных дух определили его будущее.

- Когда пришло время выбирать профессию решил, что хочу, чтобы дети смотрели на меня и брали пример, - делится воспоминаниями участник конкурса.

На вопрос о том, какими по его мнению главными качествами должен обладать участковый, Магомет Тебуев уверенно отвечает, что это - грамотность и коммуникабельность.

- Общительность. Ко мне приходят разные люди и молодежь и пожилые, со всеми надо найти общий язык, выслушать. И к каждому должен быть индивидуальный подход. Как говорят в пословице, кому кнут, а кому пряник, - со смехом рассказывает капитан полиции.

Отдать свой голос за лучшего «Народного участкового» 2022 года можно на сайте «Комсомольской Правды». Поддержать Магомета Тебуева можно поставив галочку напротив его фамилии в публикации с финалистами.