Письмо дагестанской школьницы растрогало солдат. Стоя аплодировала вся казарма

Дети часто присылают солдатам весточки Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что 87 тысяч мобилизованных уже отправились в район боевых действий. Остальные еще проходят подготовку, боевое слаживание либо ждут отправки в своих частях. Пока они там - регулярно получают письма и сообщения от родственников. Одно из таких прислала военнослужащему школьница из Дагестана, и адресат разрешил его прочитать на всю казарму.

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Приводим слова из письма:

- Здравствуй, солдат, защитник Родины! Пишет тебе ученица 8"Б" класса села Эндирей. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый. Ведь благодаря таким, как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Крепкого вам дагестанского здоровья! Стойкости, мужества! Берегите себя, ваши мамы и папы ждут вас. С уважением, Фатима!

Кадры, как солдаты читают это письмо, показал глава Дагестана Сергей Меликов. После такого трогательного обращения аплодировала вся казарма. Солдатам очень важно понимать, что тыл его поддерживает не только материально, но и духовно, что в идеалах они единодушны.

- Фатима, ты очень точно описала то, что чувствует каждый из нас. Пусть твои слова обязательно сбудутся! - прокомментировал обращение глава Дагестана Сергей Меликов.