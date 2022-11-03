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Общество3 ноября 2022 7:27

Письмо дагестанской школьницы растрогало солдат. Стоя аплодировала вся казарма

Сергей Меликов показал, как солдаты читали письмо дагестанской школьницы
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Дети часто присылают солдатам весточки

Дети часто присылают солдатам весточки

Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что 87 тысяч мобилизованных уже отправились в район боевых действий. Остальные еще проходят подготовку, боевое слаживание либо ждут отправки в своих частях. Пока они там - регулярно получают письма и сообщения от родственников. Одно из таких прислала военнослужащему школьница из Дагестана, и адресат разрешил его прочитать на всю казарму.

Кадр видео

Кадр видео

Приводим слова из письма:

- Здравствуй, солдат, защитник Родины! Пишет тебе ученица 8"Б" класса села Эндирей. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый. Ведь благодаря таким, как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Крепкого вам дагестанского здоровья! Стойкости, мужества! Берегите себя, ваши мамы и папы ждут вас. С уважением, Фатима!

Кадры, как солдаты читают это письмо, показал глава Дагестана Сергей Меликов. После такого трогательного обращения аплодировала вся казарма. Солдатам очень важно понимать, что тыл его поддерживает не только материально, но и духовно, что в идеалах они единодушны.

- Фатима, ты очень точно описала то, что чувствует каждый из нас. Пусть твои слова обязательно сбудутся! - прокомментировал обращение глава Дагестана Сергей Меликов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия на Северном Кавказе