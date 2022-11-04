"Снимают лапшу с ушей": как на Ставрополье проходят курсы начальной военной подготовки

На курсах желающих учат обращаться с оружием и правильно передвигаться по местности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае открыли курсы начальной военной подготовки "Рокот Z". Любой желающий может бесплатно получить боевые навыки - научиться оказывать первую медицинскую помощь, владеть оружием и защищаться при военных действиях. Журналист "КП" побывала на одной из таких тренировок в Минеральных Водах.

Со ставропольцам занимаются специалисты, имеющие опыт в "горячих точках", врачи и спасатели МЧС.

- На первом занятии пришли три человека, а теперь - под два десятка. И все они новички, все делается на энтузиазме. Что есть дома, то и приносим. У меня, например, 20 страйкбольных приводов. Занятие на природе - я их выдаю ребятам. Внешне они ничем не отличаются от боевых экземпляров. С ними они отрабатывают боевые навыки, - рассказал инструктор Олег.

При подготовке инструкторы делают акцент на те способности, которые помогут человеку не стать мишенью в условиях боевых действий. Конечно же, таким практическим занятиям предшествует короткий теоретический ликбез.

На курсах можно встретить как 17-летних парней, так и 50-летних мужчин. Один из них - 51-летний житель Ставрополья Валерий - два года служил в армии и уже давно не держал в руках оружие.

- Я служил в погранвойсках, и там стрелковая подготовка на уровне. Люди, бывавшие в бою, снимают лапшу с ушей. На таких курсах человеческое мировоззрение приводят в норму, - рассказал он.

Инструкторы объясняют основу основ простыми житейскими примерами. Как надо стрелять? Так, как же телевизор смотришь - прямо, вертеться не надо. А иногда учеников, как в армии, ставят перед фактом. Почему нельзя наводить даже разряженное оружие на товарища? Чтобы случайно не выстрелить? Или чтоб не заработать вредную привычку?

- Да просто нельзя и все.

Не обходится без внештатных ситуаций. На глазах журналиста "КП" один из курсантов случайно выдернул чеку из учебной гранаты. Инструкторы объяснили, что нельзя делать, чтобы такого не допустить. Иногда матом - для антуража и убедительности.