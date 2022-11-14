Житель Ставрополья сел в тюрьму, отстаивая перед младшим братом право курить

Обвиняемый отрицал, что хотел убить брата Фото: Архив "КП"

В Ставропольском крае местный житель, отстаивая свое право курить в доме, напал на несовершеннолетнего брата. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Весной 2022 года Аслан (имя изменено - Пр.) пошел погостить к своей тете. В доме он зажег сигарету и вышел курить на пороге. Вышло так, что табачный дым сначала разошелся по всей прихожей, а затем залетал в открытое окно. На неприятный запах выбежали несовершеннолетний сын тети, двоюродный брат Давид.

- Между братьями разница в несколько лет. Младший сделал старшему замечание, что из-за его сигарет воняет во всем доме. На что тот ответил достаточно резко, указывая на то, что он старше, - пояснил собеседник издания.

Тете удалось усмирить пыл молодых людей, но когда все сели на диван - Давид снова принялся упрекать брата по любому поводу. А в вопросе сигарет он стал оскорблять маму обидчика, свою тетю. После таких оскорблений в дело пошли кулаки. Причем первым бросился как раз младший брат.

- Давид повалил Аслана на пол, сел сверху и стал бить в лицо. Мать оттащила его, и предполагалось, что после этого все придут к диалогу. Но старшего брата оскорбило то, что младший его не уважает, не слушает. Потому он вынул свой нож и бросился на обидчика.

В гостиной Аслан нанес родственнику два удара, а в коридоре, когда тот убегал, еще один. Уже во дворе парень выбросил нож и побежал за Давидом безоружный, чтобы напугать. На улице потерпевший упал на землю. Нападавший вызвал на место третьего брата, и они увезли пострадавшего в больницу.

Подросток выжил. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", хотя сам обвиняемый считает, что если бы хотел убить - добил бы брата на улице. Однако суд не стал менять квалификацию статьи, признал Аслана виновным и приговорил к 3,5 годам в колонии строгого режима. Накануне осужденный отправился отбывать наказание в колонии.

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