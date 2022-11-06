Полицейский из Малгобека представляет Ингушетию в финале конкурса «Народный участковый-2022»

Участник конкурса от республики Ингушетия - Муса Гуражев. Фото: пресс-служба МВД по республике Ингушетия

Муса Гуражев победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый-2022». Участковый вырвался в финал по результатам голосования и теперь представляет республику Ингушетия на федеральном уровне.

- Благодаря добросовестному отношению к выполнению служебных обязанностей и отзывчивому отношению к жителям участка, Гуражеву Мусе Ахметовичу удалось получить заслуженное уважение и доверие граждан, обслуживаемого административного участка - прокомментировали победу своего сотрудника в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В органах внутренних дел 45-летний младший лейтенант работает с 2006 года. Как признается сам Муса Ахметович, в профессию он пришел по наставлению двоюродного брата, который длительно работал в УУП. Сегодня участник конкурса «Народный участковый-2022» работает в МО МВД России «Малгобекский» а на участке, за котором он закреплен, проживают 3648 человек.

- Самое сложное в моей работе, на мой взгляд, войти в доверие граждан. Ведь участковый должен знать все о характере людей, должен быть тонким психологом. Только тогда люди смогут довериться ему, а участковый по-настоящему помочь нуждающимся в его помощи, - рассказывает об особенностях своей профессии Муса Ахметович.

По мнению младшего лейтенанта, самыми важными качествами, которыми должен обладать любой участковый - это общительность и грамотность. Сотрудник полиции всегда должен быть уравновешенным и тактичным, так как это характеризует уровень профессионализма человека.

Отдать свой голос за лучшего «Народного участкового» этого года можно на сайте «Комсомольской правды». Поддержать участника из Ингушетии можно поставив галочку напротив его фамилии в публикации с финалистами.