Майор полиции Амир Арабханов из Дагестана вышел в финал конкурса «Народный участковый - 2022»

Участник конкурса от республики Дагестан. Фото: пресс-служба МВД Дагестан.

Участковый из республики Дагестан Амир Арабханов прошел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Официальным партнером этого конкурса является издательство «Комсомольская правда», а голосование за звание лучшего народного участкового проходит на федеральном сайте. Дагестанец прошел региональные этапы и стал лидером по итогам голосования. Теперь майор полиции Амир Арабханов представляет Дагестан на финальном этапе конкурса среди лучших российских участковых.

Майор полиции Амир Арабханов - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Дербенту. Занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции с 2019 года и закреплен за административным участком №14 города Дербента Республики Дагестан. В этом районе проживают больше 3800 человек.

- Главным своим достижением считаю, умение грамотно и профессионально решать индивидуальным подходом, поступившие заявления и обращения граждан. Умение каждого выслушать, принять законное решение, - рассказывает о себе участник конкурса.

За годы службы на новой должности, 32-летний майор полиции лично раскрыл 5 преступлений, добился снижения количества преступлений на своем участке, приобрел доверие и уважение людей, проживающих на обслуживаемой административной территории. Руководство неоднократно отмечало его за многочисленные заслуги.

Майор полиции Амир Арабханов, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Дербенту, стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022». Фото: МВД Дагестан

- Желаем Амиру удачи на конкурсе и успехов в служебной деятельности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас участковый из Дагестана Амир Арабханов борется за звание лучшего участкового страны. Голосование продлится с 1 по 10 ноября 2022 года на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Отдать свой голос за любимого участкового можно поставив галочку рядом с его фамилией в списке участников.