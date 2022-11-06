Но в середине недели тепло вернется в краевую столицу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя, с 7 по 13 ноября, начнется с сильного ветра и утренних туманов, но без обильных осадков. По прогнозу синоптиков, уже к середине недели станет теплее, в краевую столицу вернется солнце и комфортная температура до +14 градусов тепла.

В краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что в понедельник, 7 ноября 2022 года, на Ставрополье преимущественно без осадков, местами туман и гололед. Ночная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9 градусов тепла. Порывы ветра будут составлять 15-18 метров в секунду.

По краю ночью температура воздуха опустится до - 3 градусов. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 8 ноября 2022 года, в Ставропольском крае будет облачно, но без осадков. Дневная температура воздуха по краю составит +7...+12, в краевом центре - +7...+9, также без осадков, при этом сильный юго-восточный ветер будет беспокоить местных жителей. Его порывы могут достигать 16-18 метров в секунду. К середине недели ветер стихнет.

Однако синоптики гидрометцентра России предупреждают ставропольцев о том, что

ночные заморозки до -2 градусов будут способствовать образованию сильных туманов. В среду температура воздуха в регионе достигнет +14 градусов тепла и будет сохраняться до конца недели. Существенных осадков в регионе не ожидается.