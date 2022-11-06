Миллиардеров на Ставрополье стало в пять раз больше

Количество миллиардеров в крае за 4 года увеличилось почти в пять раз. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В УФНС России по Ставропольскому краю рассказали корреспонденту «Комсомолки» об итогах декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, полученных в 2021 году.

Так, доход свыше миллиарда рублей получают 16 ставропольцев. Это количество в пять раз превышает итоги 2019 года, тогда в крае было зарегистрировано только три миллиардера.

Среди ставропольских миллионеров о доходе от 500 миллионов до 1 млрд рублей заявили 23 налогоплательщика, от 100 миллионов до 500 миллионов - 161, от 10 миллионов до 100 миллионов рублей – 811.

Количество богачей, чей доход превышает 1 миллион рублей, также увеличилось. В 2019 году на Ставрополье доход свыше миллиона рублей имели 9428 человек, а в этом году количество таких жителей увеличилось почти вдвое.

- По данным отчета по форме № 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» по состоянию на 1 августа 2022 года, доход за 2021 год от 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей заявлен 15 597 налогоплательщиками, – сообщила «КП-Ставрополь» заместитель руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса УФНС России по Ставропольскому Елена Смольникова.