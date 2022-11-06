Майор полиции Мурат Кодзоков представляет Кабардино-Балкарию в финале конкурса «Народный участковый»

За высокие показатели в служебной деятельности он неоднократно поощрялся руководством МВД России. Фото: пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый 2022», во время которого жители региона могли отдать голоса за своих участковых уполномоченных. В лидеры голосования вырвался старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Баксанский» майор полиции Мурат Леонидович Кодзоков. Теперь он представляет свой регион на финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый 2022».

Жители Кабардино-Балкарии избрали Мурата Кодзокова своим лидером. Майору полиции 35 лет, общий стаж работы у него 18 лет, а на службе участкового уполномоченного он находится с 2014 года.

- За это время он заслужил уважение и авторитет среди более двадцати тысяч граждан, проживающих на обслуживаемом им участке в с. Дыгулыбгей. Жители села знакомы со своим участковым инспектором лично, ведь Мурат ежедневно встречается с населением, проводит беседы с гражданами о профилактике правонарушений, - рассказали о своем сотруднике в пресс-службе МВД по республике Кабардино-Балкария.

По словам майора полиции, любой участковый обязан помогать жителям села в решении самых разных проблем. В его полномочия входит контролирование оперативной обстановки и создание доверительных отношений с теми людьми, которые за ним закреплены.

В пресс-службе ведомства рассказали, что с начала 2022 года майором полиции были раскрыты 4 преступления, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков и экономической направленности, он также выявил 65 административных правонарушений.

Мурат Кодзоков признается, что работы всегда хватает, но свободное время он предпочитает проводить с друзьями, играть с ними в футбол. Сегодня он благодарит всех тех, кто верит в него и поддержал на региональном отборочном этапе.

Отдать свой голос за лучшего «Народного участкового» 2022 года можно на сайте «Комсомольской Правды». Поддержать финалиста всероссийского конкурса Мурата Кодзокова можно поставив галочку напротив его фамилии в публикации с конкурсантами.