Майор полиции из Грозного представляет Чечню в финале всероссийского конкурса «Народный участковый»

Фото: Пресс-служба МВД по ЧР

В Чечне завершился региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022». По итогам онлайн-голосования победителем в республике стал Изнаур Эльбуздукаев - сотрудник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Висаитовскому району) Управления МВД России по городу Грозный.

Майору полиции 32 года, в органах внутренних дел он работал с сентября 2006 года по июнь 2017 года, а с октября 2018 года занимает должность участкового уполномоченного полиции. Имеет нагрудный знак МВД России «Участник боевых действий», Почетную Грамоту МВД по ЧР, Медаль «Лучший участковый». Его высоко ценит руководство.

- Эльбуздукаев Изнаур знает оперативную обстановку на обслуживаемом административном участке, активно и грамотно строит свою работу по профилактике преступлений и административных правонарушений. Пользуется доверительным отношением жителей административного участка, на сходах граждан жители участка в адрес полицейского отзываются тепло, выражают слова благодарности, - рассказали в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

На административном участке, за которым закреплен полицейский, Эльбуздукаева Изнаура знают как отзывчивого, доброго, честного и принципиального сотрудника.

- Мое самое главное достижение - доверительное отношение граждан, проживающих на обслуживаемом административном участке, - рассказывает о своей работе финалист всероссийского конкурса.

Поддержать Эльбуздукаева Изнаура, конкурсанта из Чечни, можно поставив галочку напротив его фамилии в публикации с участниками конкурса «Народный участковый - 2022».