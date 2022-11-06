Полицейский из Владикавказа представляет Северную Осетию в финале конкурса «Народный участковый-2022»

За время службы Сослан снискал среди жителей обслуживаемого участка авторитет, уважение и доверие, что является немаловажным. Фото: Пресс-служба МВД Северная Осетия

Капитан полиции Сослан Царахов из Владикавказа победил в краевом этапе конкурса «Народный участковый-2022». Участковый вырвался в финал по результатам голосования и теперь представляет Северную Осетию на федеральном уровне.

Сослан Царахов родился 16 января 1991 года в городе Беслан Республики Северная-Алания. Во время учебы в Горском государственном аграрном университет по специальности «Юриспруденция», будущий капитан полиции понял, что хочет связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел и уже тогда начал стажировку.

- Это была моя мечта, поэтому и поступил на юридический факультет. Примером для меня стал мой брат, который долгое время служил в МВД, и я хотел равняться на него, - рассказал о своем стремлении финалист из Северной Осетии.

В МВД Сослан Царахов работает уже10 лет и 9 месяцев, а в должности уполномоченного участкового – с января 2016 года. Коллеги отзываются о нем, как об очень ответственном молодом человеке, ведь каждый житель может обратиться к нему в любую минуту, а капитн полиции никогда не откажет: разберется в проблеме и подскажет советом и делом.

- За время службы Сослан снискал среди жителей обслуживаемого участка авторитет, уважение и доверие, что является немаловажным, - говорится в официальном пресс-релизе МВД Северной Осетии.

По словам самого финалиста, победа и выход на всероссийский уровень стали для него большим сюрпризом.

- Не ожидал, что пройду до этого этапа. За меня голосовало много людей, на меня возлагает надежду руководство, за что им благодарен и не могу их подвести. Буду стараться победить!, - прокомментировал свою победу в региональном этапе Сослан Царахов.

Сейчас проходит финальный этап голосования в конкурсе «Народный участковый-2022», оно продлится с 1 по 10 ноября 2022 года на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Отдать свой голос за любимого участкового можно поставив галочку рядом с его фамилией в списке участников.