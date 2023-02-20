В Ставрополе полицейскому сломали глазницу пакетом с мясом. Нападавшего задерживали из-за собаки

Сотрудники магазина требовали, что бы мужчина вывел собаку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе задержали мужчину, который избил полицейского в магазине. Теперь нападавшему грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Вечером 18 февраля горожанин выгуливал собаку по Ставрополю. Перед променадом он немного выпил – выходной же, да и погодка морозная. По пути мужчина решил зайти в сетевой магазин, чтобы закупиться продуктами, но не стал оставлять питомца на улице.

Как пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах, при виде продуктов животное кидалось на полки. Несмотря на то что хозяин одергивал собаку, сотрудники не были в восторге от такой картины, к тому же питомец был большим и дотягивался не только до нижних полок. Персонал попросил мужчину покинуть магазин, но он отказался уходить без покупок и учинил скандал, почему это его выпроваживают. В глазах очевидцев разгневанный клиент вел себя неадекватно и угрожающе, из-за чего на место происшествия вызвали наряд полиции.

Сотрудники быстро приехали и пытались успокоить гражданина. Но дело этим не ограничилось бы: мужчина уже наработал на административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Полицейские хотели было задержать и вывести дебошира, но он вытащил одну из своих покупок – пакет с мясом – и с размаху ударил ей одного из правоохранителей по голове.

– Сотрудники полиции пресекли противоправное поведение гражданина. В соответствии с законом «О полиции» к нему была применена физическая сила и спецсредства – наручники, – поясняет ГУ МВД по Ставрополью.

Задержанного отвезли в отдел, а пострадавшего полицейского в больницу, где ему диагностировали перелом медиальной и нижней стенок левой орбиты. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" (вторая часть 318 статьи УК РФ), по которой ему грозит до десяти лет лишения свободы. Причем для подозреваемого это не первое уголовное дело.

– Ранее мужчина был судим за грабеж, мошенничество, побои, причинение средней тяжести вреда здоровью и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, – рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

СУ СКР по Ставрополью сообщает, что вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.