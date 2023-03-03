Россиянин перешел грань с критикой движения афроамериканцев BLM и получил срок

Смерть Флойда заставила людей выйти на акции против расизма Фото: REUTERS

В Ставропольском крае осудили мужчину, который критиковал американское движение BLM (Black Lives Matter, в переводе – "жизни черных имеют значение"). В своих суждениях он перешел грань. Подробности истории рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Погромы в Чикаго Фото: REUTERS

В конце июня 2020 года в США происходили массовые беспорядки, которые были связаны со смертью Джорджа Флойда при задержании. 46-летнего чернокожего мужчину скрутили, повалили на землю и придавили шею коленом, из-за чего он погиб. Новость о гибели Флойда всколыхнула Соединенные Штаты, и граждане вышли на улицы – при этом нередко участники протестов грабили заведения и магазины.

События широко обсуждали в России. Соцсети и СМИ рассказывали все, что связано с темой, в том числе – о неприглядной биографии самого убитого, который в один момент стал национальным героем.

Протесты в Филадельфии Фото: REUTERS

На один из таких постов в самый разгар событий натолкнулся житель Ставропольского края. Из социальных сетей он узнал, что Джордж Флойд был ранее судим: аресты за кражу и хранение наркотиков, приговор по делу о групповом вооруженном ограблении, а затем досрочное освобождение как плата за сделку со следствием. Это возмутило ставропольца, и он оскорбил всех афроамериканцев, используя расистские стереотипы.

Оказалось, что в социальных сетях он регулярно побуждал к ненависти по расовой и национальной почве, следователи зафиксировали шесть эпизодов призыва к экстремизму, совершенных только за июль-август 2020 года. Седьмой – последний – эпизод заметили правоохранители. В декабре ставрополец оправдал политику нацистов в годы Великой Отечественной войны. Экспертиза это подтвердила, следователи вменили обвиняемому реабилитацию нацизма.

После задержания житель Ставрополья признал вину. Краевой суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком на три года.