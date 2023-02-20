Отец отвлекся на секунду: из машины загадочно исчез ребенок

Потерявшийся родитель быстро нашелся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Махачкале малыш улизнул от папы, пока тот ненадолго отвлекся. Мальчик открыл дверь машины и пошел гулять по городским улицам республиканской столицы. Но его нашли сотрудники полиции.

Необычная история произошла в самом центре Махачкалы днем 20 февраля. Сотрудники полиции обратили внимание на мальчика, примерно трех лет, который одиноко прогуливался в районе центральной площади.

Бдительные сотрудники МВД Дагестана смекнули, что малыш - «потеряшка». Они остановили его на углу улиц Дзержинского и Советской и отвезли в ближайший отдел полиции.

- Полицейские нашли вырвавшегося на свободу «хищника» вовремя, к счастью с населением ничего не произошло - жертв и пострадавших нет, - забавно пошутили в пресс-службе МВД Дагестана.

Через несколько минут публикация с просьбой помочь найти родителей самостоятельного ребенка появилась в официальном телеграм-канале МВД Дагестан. По данным ведомства, мальчик ничего не мог рассказать о себе, так как еще плохо говорил, но оказался настолько обаятельным, что полицейские немедленно накормили его вкусными конфетами и купили машинку, пока шли поиски его родителей.

К счастью, отец нашелся быстро - в течении часа. Он рассказал сотрудникам полиции, что ненадолго отвлекся, а сын открыл дверь авто и бесшумно ушел. Сын и отец счастливо воссоединились, но по мнению подписчиков официального телеграм-канала ведомства, отца семейства будут ждать серьезные разборки.

Отец ребенка рассказал полицейским, что малыш незаметно выбрался из машины. Фото: пресс-служба МВД Дагестан

- Папа дома получит взбучку от мамы, если уже не получил, - прокомментировала радостную новость одна из местных жительниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На вид 3 года, не разговаривает: в центре Махачкалы найден маленький мальчик

Родителей потерявшегося 3-летнего малыша разыскивает полиция в Дагестане (подробнее)