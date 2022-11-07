Певца Jony проверили на оскорбление чувств верующих перед концертом в Чечне

Jony Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Jony перед большим концертом в Грозном прошел тщательную цензурную проверку творчества. Об этом рассказал помощник министра культуры Чечни Элина Муртазова.

- Все песни исполнителя прошли цензуру, в них нет ничего такого, что не может позволить артисту присутствовать у нас. Также, беря во внимание этот опыт, мы надеемся продолжить сотрудничать и с другими российскими звездами, - рассказала чиновница.

Недовольными тем, что Jony будет петь в Грозном, оказались некоторые верующие. Песни артиста им показались недостойными. Причем тогда досталось даже главе Чечни Рамзану Кадырову, члены семьи которого лайкнули анонс концерта в социальных сетях. Политику пришлось защищать и своих близких, и Jony.

- Я поддерживаю твое творчество и мне действительно нравится твое исполнение. Да, друзья, я люблю слушать музыку и в то же время считаю себя верующим человеком. Я не святой! Я такой же, как и большинство людей, простой человек - Рамзан Кадыров. И поэтому не требуйте от меня быть идеальным во всех без исключения религиозных аспектах. Я сам к себе более требователен, чем кто-либо другой. И не стоит в интернете изощренно обвинять друг друга в каких-то слабостях или недостаточном рвении. Терпение и ещё раз терпение! - написал Кадыров.

Концерт в Грозном прошел 4 ноября без происшествий. В двухчасовой программе Jony спел свои хиты и прочитал несколько лирических монологов.

Практика отмены концертов из-за оскорбления верующих не редкость для Северного Кавказа. Летом этого года общественники убедили организаторов отказаться от выступлений Филиппа Киркорова в городах Ставропольского края из-за того, что в программу включен непристойный номер на христианский мотив. Однако у группы не удалось отменить концерт Клавы Коки в Ставрополе. Даже больше - певица заявила, что потребует прокуратуру проверить высказывания активистов.