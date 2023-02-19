«Избил полицейского пакетом с мясом»: в Ставрополе задержали дебошира, напавшего на сотрудника полиции

Житель Ставрополя избил сотрудника полиции пакетом с мясом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию города Ставрополя поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Гражданин явно был в состоянии алкогольного опьянения, и чтобы усмирить его, на место прибыли правоохранители.

Как пояснил источник «КП-Ставрополь» из правоохранительных органов, злоумышленник находился в магазине с пакетом, внутри которого лежало мясо. Сотрудники полиции, прибывшие на место, сделали гражданину замечание, однако тот стал вести себя агрессивно и решил ударить пакетом со всем его содержимым по правоохранителю.

— Сотрудники полиции пресекли противоправное поведение гражданина. В соответствии с законом «О полиции» к нему была применена физическая сила и спецсредства – наручники. Пострадавший полицейский обратился за помощью в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Есть информация, что полицейский получил сотрясение мозга и рассечение века, тем не менее его жизни ничего не угрожает. Дебошира забрали в отделение №2 УМВД России по городу Ставрополю. Там в отношении него составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Однако на этом история для злоумышленника едва ли закончится. По факту причинения вреда сотруднику полиции при исполнении собрали материалы, которые отправили в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.