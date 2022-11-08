Нелегальный перелет: почти $140 000 спрятала в дамской сумочке россиянка перед вылетом в ОАЭ

В аэропорту Минеральных вод задержали женщину с денежной контрабандой Фото: Иван МАКЕЕВ

При досмотре личных вещей сотрудники Минераловодского аэропорта нашли у вылетающей в Дубай туристки сверхнорму денег для вывоза из страны. Всего было найдено более 138 тысяч долларов США – а это почти 8,5 млн рублей, – а также скромные 50 тысяч рублей.

Поймали женщину просто: остановили, чтобы она прошла «зеленый» коридор для досмотра личных вещей. Таможенную декларацию, которая дает ей возможность вывозить одобренные для этого вещи, она не подавала. Сотрудники аэропорта посмотрели внутрь сумочки и нашли там упакованные в полиэтиленовый пакет денежные купюры.

Фото: пресс-служба федеральной таможенной службы

— Доллары и рубли сверх разрешенной к перемещению суммы изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере по части 2 статьи 200.1 УК РФ [контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – Прим.], – пишет пресс-служба федеральной таможенной службы.

Фото: пресс-служба федеральной таможенной службы

За это женщине грозит тюремный срок вплоть до четырех лет, хотя она может получить штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных; либо принудительные работы на срок до четырех лет.

В соответствии с указом президента РФ от 1 марта 2022 года из страны временно запрещено вывозить иностранную валюту суммой, превышающей 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ. Либо женщина не знала об этом указе, либо намеренно пыталась скрыть крупную сумму средств, которые хотела вывезти за границу. Впрочем, незнание не освободит ее от ответственности