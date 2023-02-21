Сел на 10 лет: «самурай» со Ставрополья порубил обидчика катаной

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

«Самурай» из Ессентуков получил срок за убийство катаной – длинным японским мечом. Кровавую расправу 36-летний уже судимый в прошлом рецидивист посвятил любимой. Так он попытался доказать, что может защитить любовь от обидчика.

В поле зрения органов хозяин катаны попал еще в 2013-м, когда толпой с приятелями напал на прохожего. Тот сделал молодым людям замечание – они громко матерились, когда чинили во дворе машину, за что и был избит до потери сознания.

Еще через полгода «самурай» побил подростка, насолившего своему ровеснику, который оказался знакомым преступного воина. В 2016 году за оба эти преступления ставрополец получил два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступник отсидел свой срок и вышел на свободу к 8-летнему сыну. Где находится все это время ребенок – неизвестно, так как мать лишили родительских прав. И вот отец вернулся, забрал малыша и решил начать жизнь с чистого листа.

Жизнь наладилась – бывший зек нашел возлюбленную и завязал с преступлениями. Но вечером 30 июля 2022 года его вспыльчивый характер и преступное прошлое дали о себе знать.

Женщину «самурая» обидел 47-летний знакомый. Воин заказал такси и уехал домой, чтобы взять катану и наказать злодея, обидевшего его любовь.

— В ходе конфликта преступник, вооружившись муляжом японского меча−катаной, нанес не менее 6 ударов по различным частям тела 47-летнего потерпевшего, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Вскоре потерпевший скончался от ран.

Хозяина катаны задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Две женщины – осужденного и потерпевшего, – которые пытались остановить обозленного мужчину, тоже постраждали: у одной порез на спине, у другой – на руке.

— В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, злоумышленник свою вину признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В суде «самурая» признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

О том, что стало с ребенком и присмотрит ли за ним возлюбленная осужденного, остается загадкой. После вступления приговора в силу отца посадят, а выйдет он только после совершеннолетия сына.

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