Спасался от вольной жизни: бывший зэк хладнокровно порезал соседку, чтобы вернуться на зону

Потерпевшую спасли очевидцы, полицейские и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае признали виновным мужчину, который пытался хладнокровно убить соседку. Осужденный за месяц до инцидента освободился из колонии и через смерть знакомой хотел вернуться за решетку. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Еще в июле 2017 года Александр (имена изменены – Пр.) сел на семь лет за избиение человека до смерти, но весь срок он не отбыл – уже в апреле 2022 года руководство кочубеевской колонии в суде сообщило об исправлении заключенного и поддержало прошение об УДО. Ставропольца отпустили, заменив реальный срок на ограничение свободы.

На воле Александра встретили не хлебосольно. Дети бросили, работу не найти, а пенсии не хватало на нормальную жизнь. В своем доме мужчина жил затворником, ежедневно повторяя один и тот же ритуал: завтрак – телевизор – ужин – сон. Без общения с людьми, которые бы смотрели на него как на равного, бывший зэк совсем отчаялся.

В мае 2022 года ранним утром ставрополец заварил себе чай, выпил кружку и отправился в гараж. Услышав соседку Любовь, он решил ее перехватить около калитки с молотком и ножом.

– Обвиняемый несколько раз ударил ее по голове молотком, а потом один раз ножом в левую руку. Потерпевшая упала без сознания, и ему показалась, что та не дышит, из-под нее потекла кровь, он подумал, что убил ее. Всего экспертиза насчитала семь ударов молотком и два ножом, – рассказал источник издания.

Как только Александр закончил дело, он встретил соседей, попросил вызвать полицию и объявил: я убил Любовь. Пока все вокруг суетились, обвиняемый пошел к другим соседям рассказывать о преступлении. Свидетели говорили следователям, что в этот момент Александр был максимально спокойным. Правоохранители задержали его, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" – медики и очевидцы спасли потерпевшую.

Георгиевский городской суд признал Александра виновным и удовлетворил его желание – изолировал от общества, посадив на восемь лет и два месяца в колонию строгого режима.

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