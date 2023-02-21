Гаджи Наврузов просит оставить его в покое Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эпатажное поведение известного бойца из Дагестана, 33-летнего Гаджи «Автомата» Наврузова привело к трагедии - его «танец Гарри Поттера» стал причиной конфликта сторонников и противников спортсмена в Дербенте, в ходе которого был застрелен президент лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданов. Самого же Наврузова настолько затравили за татуировку, что он решил отречься от родной республики.

Кадр перфоманса, из-за которого случился смертельный конфликт

- Я больше Дагестан не представляю, я там больше не появлюсь, оставьте меня в покое. Многие писали про мое тату. Вы желали, чтоб что-то случилось? Пожалуйста, радуйтесь! - сообщил Наврузов после того, как на днях получил страшный перелом на 15-й секунде схватки с Фернандо Родригесом.

Что означает татуировка Гаджи Автомата

По оценке врачей, перелом предплечья со смещением вывел спортсмена из строя на год. В соцсетях тут же начали писать, что это все проклятие зловещего тату. Что же с ним не так?

Гаджи Автомат уверяет, что не понимает, почему все на него так напали.

- Это моя татуировка, на моем теле, ничего плохого, никакой угрозы она не несет. Меня оскорбляют, угрожают. Я прошу перестать это делать, иначе я начну выкладывать переписки, и тогда стыдно будет вам, а не мне! - заявил боец.

Наврузов объяснил, что набить тату он решил только в целях защиты.

- Когда я медитирую, открываются каналы, идет большой поток энергии, мне нужна защита. Это [тату] не какая-то атакующая фигня, я против порчи, это не магия, не шаманство. Даже если думаешь плохо о человеке, портишь карму себе. А я хочу спокойно жить и радоваться жизни. Люди не понимают меня. Пусть думают, что я больной и кривой, - в очередной раз отмахнулся Автомат: ранее один из прямых эфиров в соцсетях он начал со слов «Вы заявляете, что у меня с головой проблемы, так я этого не отрицаю!».

На турнире по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и ФКР можно было хорошо рассмотреть тату Гаджи Автомата. Фото: стоп-кадр видео

Боец уверяет, что эскиз они нигде не подсмотрел, а полностью придумал сам - «просто глаз, можно сказать, треугольничек сверху, еще пятиугольник».

- Это моя защита от существ плохих, демонов, шайтанов, невидимых чертОв [спортсмен произносит это слово через «е» с ударением на «о»] и так далее, - говорит Автомат.

А то, что этот «просто глаз», вписанный в «можно сказать, треугольничек» выглядит как один из масонских символов Всевидящее око (оно же лучезарная дельта) - чистой воды совпадение.

Но дагестанцев, ополчившихся против Наврузова, волнует другое. Во-первых, согласно исламскому вероучению, татуировки - это грех, потому что тело человека считается идеальным в том виде, в котором его создал Аллах, и не нуждается в каких-то «усовершенствованиях».

Вторую причину озвучил популярный блогер Хасбик. Он написал на своей странице в соцсетях: «Как бы он ни дрался, как можно с таким за руку здороваться? Подумайте только, дагестанец набил на груди глаз даджаля...»

Даджаль - что такое в исламе глаз даджаля

Само слово даджаль переводится как «обманщик» или «шарлатан», так в исламе называют Антихриста, лжемессию, который появится незадолго до Судного дня и получит власть над всей землей (кроме священных городов Мекки и Медины). Он сможет совершать чудеса, даже воскрешать умерших, поэтому многие поверят ему. Напрямую даджаль не упоминается в Коране, но о нем предупреждали свои общины все исламские пророки. Узнать даджаля будет легко, у него есть отличительная особенность - отсутствие одного глаза: «Он будет мужчиной невысокого роста, с вьющимися волосами и кривоногим. Он будет одноглазым, его глаз будет ни выпуклым, ни впалым. Если вас постигнут сомнения насчет него, то помните, что ваш Господь не является одноглазым, и что вы не увидите Его до того, как умрете».

Кто по национальности Гаджи Автомат

Но Наврузов продолжает настаивать - татуировка сделана на его теле, и поэтому никого волновать не должна, ассоциировать себя с Дагестаном он не хочет, главное, что его поддержали братья по крови - лезгины.

- Лезгинское сообщество, старшие братья мне сказали: «Во что бы ты там не верил, мы с тобой до конца», - заявил боец.

Биография Гаджи Автомата Наврузова

Гаджи Надирович Наврузов родился 11 апреля 1989 года в селе Усухчай Докузпаринский района Дагестана. Его отец занимался тайским боксом, был тренером, промоутером и судьей, но в единоборства Гаджи пришел не сразу.

Мальчик увлекался шахматами, но после того, как его выгнали за пропущенный гол из дворовой команды по футболу, решил посвятить себя эту виду спорта.

Гаджи Наврузов играл на позиции центрального защитника. Фото: пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск»

Гаджи учился в академии московского «Динамо», выступал за столичный «Спортакадемклуб», хабаровский «СКА-Энергия» и тверскую «Волгу». В 2104 году Наврузов понял, что пробиться в высший дивизион у него не получится, завершил футбольную карьеру и стал заниматься единоборствами.

Гаджи Автомат провел два боя в кикбоксинге (1 победа, 1 поражение); три в тайском боксе и восемь в кулачных боях (во всех одержал победу); четыре в классическом боксе (2 победы, 1 ничья, 1 поражение). Является призером и победителем международных турниров, мастером спорта России по тайскому боксу.

В свободное время Гаджи Наврузов участвует в интернет-шоу и спортивных телепроектах, комментирует бои. О личной жизни Автомат предпочитает не распространяться. Известно, что у него есть сын, которого Наврузов решил назвать Ахиллесом, за что тоже подвергся критике.

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