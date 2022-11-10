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Общество10 ноября 2022 2:00

"Выполнил задачу, несмотря на ранение": за что лейтенанту из Дагестана дали орден Мужества

Лейтенанта из Дагестана Исмаила Магомедова наградили орденом Мужества
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Солдаты Исмаила Магомедова взяли оккупированный населенный пункт

Солдаты Исмаила Магомедова взяли оккупированный населенный пункт

Фото: Александр БОЙКО

Министерство обороны России рассказало о подвиге лейтенанта из Дагестана Исмаила Магомедова, который был удостоен ордена Мужества.

Исмаил Магомедов

Исмаил Магомедов

- Продвигаясь вглубь обороны на танке, командир взвода лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил вооруженное формирование украинских боевиков. Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу и сходу атаковал националистов, - сообщает Минобороны РФ.

В столкновении боевики были разбиты. Продвинувшись вглубь обороны, бойцы Магомедова закрепились в районе, чтобы продолжить выполнять боевую задачу по освобождению населенного пункта, оккупированного армией Украины. Противник организовал контрнаступление, применяя минометные расчеты.

- Сориентировавшись в ситуации, Исмаил вывел свой взвод из-под обстрела. В результате минометного обстрела Исмаил получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, Исмаил продолжил наступление.

По итогу населенный пункт освободили. За профессионализм и героизм лейтенанта Магомедова наградили орденом Мужества.

- Спасибо, Исмаил, что ты и другие наши ребята проявляют себя как настоящие патриоты, достойно продолжая дело наших дедов и прадедов. Вы – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают Родину, - прокомментировал подвиг земляка глава Дагестана Сергей Меликов.

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