"Выполнил задачу, несмотря на ранение": за что лейтенанту из Дагестана дали орден Мужества

Солдаты Исмаила Магомедова взяли оккупированный населенный пункт Фото: Александр БОЙКО

Министерство обороны России рассказало о подвиге лейтенанта из Дагестана Исмаила Магомедова, который был удостоен ордена Мужества.

Исмаил Магомедов

- Продвигаясь вглубь обороны на танке, командир взвода лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил вооруженное формирование украинских боевиков. Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу и сходу атаковал националистов, - сообщает Минобороны РФ.

В столкновении боевики были разбиты. Продвинувшись вглубь обороны, бойцы Магомедова закрепились в районе, чтобы продолжить выполнять боевую задачу по освобождению населенного пункта, оккупированного армией Украины. Противник организовал контрнаступление, применяя минометные расчеты.

- Сориентировавшись в ситуации, Исмаил вывел свой взвод из-под обстрела. В результате минометного обстрела Исмаил получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, Исмаил продолжил наступление.

По итогу населенный пункт освободили. За профессионализм и героизм лейтенанта Магомедова наградили орденом Мужества.

- Спасибо, Исмаил, что ты и другие наши ребята проявляют себя как настоящие патриоты, достойно продолжая дело наших дедов и прадедов. Вы – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают Родину, - прокомментировал подвиг земляка глава Дагестана Сергей Меликов.

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