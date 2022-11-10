Ставил на соль в уксусе: отчим изощренно издевался над двухлетней падчерицей из Ставрополя

Обвиняемый был уже дважды судим за наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 24-летнего отчима признали виновным в истязании своей двухлетней падчерицы. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Алексей с юности увлекался традициями предков. В соцсети он грузил картинки на славянскую тематику, языческие знаки, васнецовских "Богатырей". А рядом с этим были другие символы: кадры из фильма "V значит Вендетта", сериала "Бригада", коллажи с Бобом Марли и демотиваторы о верховенстве биты над кулаками. Из такого мальчика Алексей вырос в настоящего хулигана, который, как только стукнуло 18 лет, заработал две судимости за наркотики.

Источник "КП-Ставрополь" рассказал, что в 2017 году полицейские в первый раз нашли у него сушеные листы марихуаны. Потом, еще будучи под следствием, он пошел забирать закладку с солью. И решил хранит наркотики в кармане брюк - так, дескать, надежней и практичней. Правда, когда сотрудники МВД решили его проверить на улице, парню пришлось убегать - он оттолкнул полицейского, помчал и через 200 метров упал, споткнувшись об бордюр. За марихуану Алексей получил 10 месяцев ограничения свободы, а за тяжелые наркотики легкий срок заменили на реальное лишение свободы в колонии общего режима.

Фото из зала суда: объединенная пресс-служба судов Ставропольского края

Через полтора года Алексей освободился и нашел себе подружку Валерию. Девушка не так давно разошлась с парнем, от которого у нее осталась дочь. Пара решила, что ребенок будет жить с мамой, но отец обязался постоянно навещать ее и помогать. Правда, Валерия посчитала, что в доме мужчина нужен на постоянной основе, и начала строить семью с Алексеем.

Идиллия не задалась с первого же месяца. Глава семьи постоянно выпивал и на нетрезвую голову чудил. В очередной раз он напился и решил заняться воспитанием падчерицы. Помня о наказаниях, которые применяли предки, он заставил двухлетнюю девочку "стоять на горохе", но изощрил наказание - смесь из соли и пшена залил разбавленной уксусной кислотой. Характерные травмы обнаружили на коленях и ягодицах, рассказывали в СУ СКР по Ставрополью. Кроме того, мужчина порол падчерицу. При обследовании характерные раны нашли почти на всем теле, даже на голове. Установлено, что Алексей ударил ребенка не менее сорока раз, а орудием преступления выступил удлинитель. По данным "КП-Ставрополь", Алексея раздражал детский плач.

Орудие преступления. Фото: СУ СКР по СК

Преступление выявили благодаря неравнодушию биологического отца, которого встревожили жалобы соседей. Отчима судили по статье "Истязание", свою вину он не признал. Октябрьский районный суд Ставрополя дал Алексею четыре года в колонии строгого режима. Кроме того, после того, как стало известно об истязании, была начата проверка в отношении матери, но чем она закончилась - неизвестно.