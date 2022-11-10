Нашли целый арсенал и наркотики: врачу со Ставрополья предъявлено обвинение в нападении на свою больницу

Следственные действия по делу. Фото: прокуратура СК

В Ставропольском крае предъявлено обвинение ревнивому мужчине, который устроил стрельбу в больнице из-за своей жены-медсестры. Об этом сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР.

В декабре 2021 года вооруженный мужчина совершил нападение на районную больницу в Светлограде. В коридоре он семь раз выстрелил из "Сайги" по стенам и потолку, а затем забаррикадировался в кабинете. Через пару минут на место приехали правоохранители и задержали его. После разбирательств стало известно, что дебоширом оказался врач-реаниматолог из этой больницы Андрей М.

Мужчина пришел в больницу во внерабочее время, чтобы выяснить отношения с супругой Людмилой - у мужчины были подозрения, что она изменяет с другим медиком. При стрельбе никто не пострадал.

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

При обыске у Андрея нашли еще пистолет и охолощенный автомат, переделанный под огнестрельный. Согласно показаниям мужчины, ружье он нашел в лесу еще в 2011 году, пистолет соорудил сам из того, что было, а автомат купил в сети в 2016 году. Все оружие долгое время хранилось в доме и гараже.

Андрею предъявлено обвинение в хулиганстве, незаконном изготовлении, хранении и ношении оружия, а также в приобретении наркотиков.