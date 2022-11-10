Медики диагностировали у жителей Петровского городского округа туляремию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставропольском крае 10 ноября 2022 года обнаружили случаи заражения опасным инфекционным заболеванием - туляремией.

Где выявлена туляремия в Ставропольском крае 2022

О том, что медики диагностировали данное заболевание у нескольких местных жителей, в своем официальном Телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Петровского городского округа Александр Бабыкин.

Туляремия в Ставропольском крае 2022: симптомы

Как пояснили «КП-Северный Кавказ» в Управлении Роспотребнадзора по СК, инкубационный период туляремии, как правило, составляет от трех дней до недели, но иногда он сокращается до 1-2 дней или удлиняется до 8-14 дней. Заболевание продолжается две-три недели (иногда дольше). Не исключены рецидивы.

- Туляремия характеризуется повышением температуры, поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождается тяжелой интоксикацией и лихорадкой, - сообщили в ведомстве.

Переносчики туляремии, как можно заразиться

Местные власти призвали жителей не контактировать (или делать это в перчатках) с мелкими животными - грызунами, зайцами, ондатрами и т.п., так как именно они (а также клещи и слепни) являются основными переносчиками инфекции. Заразиться можно при прямом контакте с больным зверем, через его укус, при разделке туш, обработке шкур, употребив загрязненные выделениями животных продукты питания и воду. От человека к человеку инфекция не передается.

- Так как специалистами не исключается водный путь передачи этого заболевания, просим вас, уважаемые петровчане, употреблять только кипяченую воду, - добавил Александр Бабыкин.

Опасные районы по туляремии в Ставропольском крае 2022

По данным Управления Роспотребнадзора по СК, проблема существует не только в Петровском округе. В степной зоне Ставропольского края много лет существует обширный и стойкий природный очаг туляремии. Он распространяется на 18 районов: Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Левокумский, Минераловодский, Ипатовский, Кировский, Красногвардейский, Петровский, Предгорный, Туркменский, Труновский и Шпаковский.

Нужно ли делать прививку от туляремии в Ставропольском крае 2022

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что наиболее эффективный способ предупреждения туляремии - профилактическая вакцинация. Пройти ее можно при наличии паспорта и полиса в прививочных кабинетах районных больниц и городских поликлиник. Охотники, проживающие в Ставрополе, имеют возможность также обратиться в поликлинику №1 по адресу: улица Ломоносова, 5.

Прививку необходимо сделать заранее - не позднее, чем за две недели до начала охоты. Рекомендуется прививаться не только непосредственно охотникам, но и членам их семей, которые в дальнейшем будет разделывать тушки животных и готовить из них блюда.

Действие вакцины сохраняется на пять лет и более.

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