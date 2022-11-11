Разгромленная АЗС и избитый работник: ночной погром в подмосковном Раменском попал на видео

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Два жителя Ставрополья, 18 и 19 лет, попались в руки правоохранителей после того, как устроили ночной дебош на заправочной станции в городе Раменском Московской области. Установлено, что они разбили входную дверь и витрину, разбросали товар и похитили канистры со стеклоомывающей жидкостью.

Работник заправки пытался остановить злоумышленников, однако они просто избили его и скрылись с украденным. Общий ущерб от их действий составил порядка 140 тысяч рублей. Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемых.

— В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 161 [Грабеж – Прим.] УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

За грабеж парням грозят исправительные или обязательные работы, а также они могут получить тюремный срок. На данный момент проводится расследование, доказательства преступления документируются, после чего материалы уголовного дела направят в суд, где решат судьбу злоумышленников.