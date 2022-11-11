Банковская карта для ребенка: что ставропольцы обязательно должны объяснить своим детям

По закону, дети имеют право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки с 6 лет Фото: Shutterstock

Многие эксперты сходятся во мнении, что детям необходимо начинать пользоваться банковскими картами с младшего или среднего школьного возраста. Но делать эту нужно грамотно. Простая памятка от министерства финансов Ставропольского края будет полезна и юным владельцам карточек, и их родителям.

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Согласно согласно Гражданскому кодексу РФ, дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (например, покупки в магазинах), а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными им родителями для определенной цели или для свободного распоряжения. Все остальные сделки могут совершать от их имени только родители.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет уже вправе самостоятельно, без согласия законных представителей распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые и иные сделки. Все остальные сделки также совершаются с письменного согласия родителей. Соответственно, детям до 14 лет могут предоставляться дополнительные карточки, открытые к основной карте родителя, с 14 до 18 лет – открываются основные карты при согласии родителя.