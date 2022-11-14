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Общество14 ноября 2022 9:50

Как ставропольцам получить налоговый вычет за обучение

Простую инструкцию подготовили в Министерстве финансов СК
Источник:kp.ru
На счет налогоплательщика возвращается 13% от суммы одобренного вычета

На счет налогоплательщика возвращается 13% от суммы одобренного вычета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Налоговый вычет - это сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение. В Министерстве финансов Ставропольского края также напомнили, что можно вернуть часть средств, потраченных на образование.

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