Как ставропольцам получить налоговый вычет за обучение

На счет налогоплательщика возвращается 13% от суммы одобренного вычета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Налоговый вычет - это сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение. В Министерстве финансов Ставропольского края также напомнили, что можно вернуть часть средств, потраченных на образование.