Волка случайно поймали на улице Осетии вместе с бродячими собаками

Дикий зверь бродяжничал с собаками на улицах Владикавказа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северной Осетии специалисты по отлову бродячих псов приехали на вызов и с удивлением заметили, что в одной из свор разгуливает самый настоящий волк. Дикого зверя забрали вместе с другими животными в приют.

В городской администрации рассказали, что инцидент произошел на улице Магкаева во Владикавказе. Информацию подтвердили и центре содержания животных «Владпитомник».

Выяснилось, что 10 ноября в В ЕДДС поступила заявка о том, что на улице Зураба Магкаева среди своры бродячих псов бегает дикий волк. На место пребывания собак незамедлительно выехала группа специалистов. Они подтвердили, что большой серый зверь - настоящий волк.

Вместе с другими животными волка отловили и временно поместили в приют. Сотрудники центра по отлову животных уточнили, что на специальном ошейнике, в котором бегал зверь, не было никаких данных. В настоящее время это был случай отлова волка за все время.

Тем временем, жители района, в котором обнаружили дикое животное, говорят, что заметили хищника еще несколько недель назад. Сейчас он находится в одиночной клетке, а специалистам предстоит выяснить, куда определить серого волка дальше.

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