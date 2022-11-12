Мозг всех заказных убийств: главарю банды "киллера номер один в России" ужесточили наказание

Артур Джиоев и Аслан Гагиев

Сообщник и «правая рука» Аслана Гагиева - Артур Джидоев - получил новое наказание за преступления, которые ему инкриминирует следствие. Мужчину обвиняют в руководстве подразделением банды, убийстве и похищении нескольких людей, а также в посягательстве на жизнь правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Артур Джиоев. Фото: Интерпол

Джидоев, по версии обвинения, участвовал в организации преступлений в Северной Осетии, Москве и Московской области. На его счету, как минимум, жизни Дмитрия Плытника (убит в 2004 году), Александра Слесарева, Натальи Слесаревой, Елизаветы Слесаревой, Веры Карташовой и Олега Новосельского (убиты в 2005 году), Артура Бекмурзова (убит в 2007 году), Лаши Авлохашвили, Дато Джавахишвили, Лео Алборова и Хоха Бибилова (убиты в 2008 году), Максима Николаева и Сергея Бегларяна (убиты в 2010 году), Гиви Слонова и Тимура Езеева (убиты в 2014 году). Кроме того, он организовал покушение на Аслана Челохсаева и нападение на начальника УБОП МВД по Республике Северная Осетия-Алания Марка Мецаева, который впоследствии погиб.

Как "мозг" гагиевской структуры, Джидоев отвечал за вооружение киллеров, координацию главарей банд, до мелочей продумывал каждую заказную расправу над банкирами и бизнесменами.

Удостоверение Джоиева, с которым его задержали в Греции

- Перед убийствами строили иерархию подчиненности участников структурных подразделений и выбирали связников. Вовлеченных гоняли на тренировках, вырабатывая выносливость, обучали стрельбе и конспиративной связи. По каждому нападению составляли план с распределением ролей, способов сокрытия следов преступления. За организацию убийств и другие тяжкие и особо тяжкие преступления руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым членам преступного сообщества выплачивалось ежемесячное материальное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США, либо соответствующая сумма в рублях по действовавшему на тот момент обменному курсу, - рассказывали ранее правоохранители "Комсомолке".

Как только членов банды стали массово задерживать, Джидоев покинул Россию. Его задержали в 2015 году в Греции и экстрадировали в Россию только через три года. В 2019 году мужчину приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. Недавно помощнику Гагиева вынесли приговор по новым эпизодам преступлений и дали с учетом прошлого наказания 20 лет в тюрьме. Как ранее отмечалось, Джидоев избежал пожизненного срока благодаря содействию следствию.

По данным СКР, 24 члена банды Гагиева тоже получили свой срок, некоторые - пожизненный, еще 12 человек ждут приговора. Семеро объявлены в международный розыск, а еще семеро были убиты в ходе внутренних разборок банды.

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