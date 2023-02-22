Вивади Марданов сам вышел к своим убийцам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Смерть Видади Марданова, президента лиги NFC по грэпплингу и ММА, многократного чемпиона мира по разным видам боевых искусств шокировала общественность - известный спортсмен погиб возле собственного дома в ходе конфликта по странному поводу, застрелить его мог собственный приятель, а еще один вооруженный и опасный участник драки находится на свободе. «КП-Северный Кавказ» рассказывает последние новости об убийстве Видади Марданова в Дагестане на 22 февраля 2023 года.

Фото: личная страница Видади Марданова в соцсети

Потасовка началась возле дома Видади Марданова на улице Гагарина в Дербенте. 36-летний спортсмен сам вышел к своим убийцам. Ему позвонили около трех часов ночи и предложили пообщаться. Отказываться боец не стал.

Оперативная съемка. Фото: СУ СКР по Дагестану.

Судя по опубликованному Следственным управлением СКР по Дагестану, видео с камер наружного наблюдения, один из участников конфликта решил остановить драку предупредительными выстрелами. Но ружье он направил не в воздух, а в асфальт.

Первые выводы, к которым пришли в правоохранительных органах Дагестана - убийство Видади Марданова не было преднамеренным, в него попала срикошетившая от земли пуля. Более того, стрелявший мог быть хорошим знакомым бойца.

МВД Дагестана опубликовала ориентировку на двух мужчин - 23-летнего Абдумислима Муртазалиева и 27-летнего Тимура Асадова. Они скрылись на «Приоре» с номерами Московской области.

Фото: МВД Дагестана

В результате объявленного плана «Перехват» удалось задержать Асадова. Он заключен под стражу. Поиски Муртазалиева продолжаются. В полиции предупредили, что он вооружен и опасен. Возбуждено уголовное дело.

Кадр перфоманса, из-за которого случился смертельный конфликт

На данный момент основной причиной драки, приведшей к смерти Видади Марданова, считаются споры вокруг эпатажного «танца Гарри Поттера» в исполнении другого дагестанского бойца Гаджи «Автомата» Наврузова.

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